¡Gran homenaje! Dominga López se luce en Puerto Rico inspirada en la primera Miss Universo Chile

14 nov. 2026 - 18:03 hrs.

Dominga López presentó sus fotografías oficiales como representante de Chile para Miss Universo 2026, con una propuesta visual inspirada en Esther Saavedra, la primera chilena en participar en el reconocido certamen internacional, en 1952.

La candidata apostó por rescatar el legado de quien abrió el camino para Chile en uno de los escenarios más importantes de la belleza mundial, incorporando referencias a una época que marcó un hito en la participación nacional en Miss Universo.

La propuesta busca establecer un vínculo entre distintas generaciones de representantes chilenas, valorando la historia, la elegancia y el camino recorrido por el país durante más de siete décadas en el concurso.

Con estas imágenes, Dominga López no solo presenta su imagen oficial rumbo a Miss Universo 2026, sino que también rinde tributo a una figura fundamental de la historia de los concursos de belleza en Chile.

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