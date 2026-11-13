Todos apoyando a Dominga López: De esta forma puedes ver la final del Miss Universe en Mega

13 nov. 2026 - 08:00 hrs.

¡La fecha está cada vez más cerca! La nueva edición del Miss Universo 2026, donde Dominga López representa a Chile y espera adjudicarse la corona, podrá ser vista en vivo por las pantallas de Mega.

Precisamente, el evento será en el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico, y reunirá a las reinas de belleza de más de 100 países confirmados.

El certamen de belleza contará con tres fechas importantes: 21 de noviembre con el desfile de Trajes Nacionales (o Típicos); 22 de noviembre con la competencia preliminar y el 24 de noviembre con la gran Gala Final.

¿Cómo ver la final del Miss Universe por Mega?

Las preliminares del domingo 22 de noviembre las podrás disfrutar a través del canal de Youtube MEGA Oficial y los detalles del certamen los podrás saber en las plataformas de Mega.

La Gran Final del Miss Universo será el próximo martes 24 de noviembre, y podrá ser vista a través de las pantallas de Mega después de Meganoticias Prime, instancia en la que la reina de belleza buscará quedarse con la corona.

Todo sobre Dominga López