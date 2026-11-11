Todas del mismo color: Dominga López se luce en el "equipo amarillo" con sus compañeras de Miss Universe

11 nov. 2026 - 19:15 hrs.

Dominga López, representante de Chile en el Miss Universe 2026 a realizarse en Puerto Rico, está conquistando a jurado y público con su enorme desplante, así como atrevidos vestidos durante las jornadas de prensa y otras instancias.

Sin embargo, el Miss Universe no se trata netamente de conquistar al público y al jurado, sino que también hay que entablar amistades con las representantes de otros países y sacar de esto una buena experiencia para el futuro.

Es así como la Miss Universe Chile apareció desfilando frente a una cámara en un video donde también hay representantes de otros países.

Dominga López comparte cámara con sus compañeras

En el video subido por Miss Kazajistán, Alina Ekaterinecheva, se puede apreciar a la mencionada reina de belleza y el resto de sus compañeras, entre las que se encuentra Dominga López, y todas vestidas de amarillo.

"Equipo amarillo", escribió Alina, destacando que todas estas reinas de belleza coincidieron en el color y formaron un equipo, lo que de por sí ya las une aún más en estas instancias.

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¿Cómo votar por Dominga López en el Miss Universe 2026?

Para apoyar a la representante chilena, debes seguir estos pasos:

- Descarga la aplicación MU Fan en tu teléfono y crea una cuenta o inicia sesión si ya tienes una cuenta.

- Ingresa a la sección "Miss Universe 2026 Fan Vote".

- Busca a Dominga López, representante de Chile.

- Emite tu voto gratuito. Si quieres votar más veces, puedes comprar paquetes de votos adicionales.

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