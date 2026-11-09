¡Todo Chile por un mismo sueño con Dominga López! Mega transmitirá la Gran Final del Miss Universo 2026

09 nov. 2026 - 16:40 hrs.

Hace casi 40 años, todo Chile vibró con la corona de Cecilia Bolocco en el Miss Universo. Hoy en día, el país nuevamente se volvió a ilusionar con nuestra representante nacional, Dominga López.

Mega acompañará a la chilena en su camino para poder adjudicarse con la corona en el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico.

Por lo mismo, la señal de Vicuña Mackenna transmitirá en vivo la Gran Final del evento que reunirá a las reinas de belleza de 123 países.

Mega

¿Cuándo es la Gran Final del Miss Universo 2026?

La Gran Final del Miss Universo será el próximo martes 24 de noviembre, luego del noticiero Meganoticias Prime, donde Dominga López buscará hacer historia.

La noche decisiva para nuestra representante se desarrollará luego del desfile de Trajes Nacionales y la competencia preliminar agendada para los días previos.

¡Recuerda que las preliminares las podrás disfrutar a través del canal de Youtube MEGA Oficial!

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