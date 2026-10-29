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Miss Universo 2026: Estas son todas las candidatas confirmadas en el certamen de belleza

  • Por Mega

El próximo 24 de noviembre se llevará a cabo el certamen de Miss Universo 2026 en Puerto Rico. El concurso que reúne a las mujeres más bellas del planeta, tiene 123 candidatas confirmadas, entre ellas, la representante nacional Dominga López

A continuación, conoce a cada una de ellas.

Lo más visto de Miss Universo Chile

Candidatas Miss Universo 2026

Chile: Dominga López

Miss Universo 2026

Albania: Jogersa Beqiri

Miss Universo 2026

Alemania: Celina Weil

Miss Universo 2026

Angola: Wanderléia Rodrigues

Miss Universo 2026

Argentina: Daiana Pereyra

Miss Universo 2026

Armenia: Arena Zeynalian

Miss Universo 2026

Aruba: Elizabeth Johnson

Miss Universo 2026

Australia: Caitlin Worthington

Miss Universo 2026

Austria: Victoria Amerson

Miss Universo 2026

Bahamas: Shawndra Henfield

Miss Universo 2026

Bélgica: Olga Lombardo

Miss Universo 2026

Belice: Caleigh-Rose West

Miss Universo 2026

Bielorrusia: Aliya Karotkaya

Miss Universo 2026

Bolivia: Valeria Mena

Miss Universo 2026

Bonaire: Caroline Porras

Miss Universo 2026

Botsuana: Dabilo Moses

Miss Universo 2026

Brasil: Marcella Kozinski

Miss Universo 2026

Bulgaria: Anna-Maria Babau

Miss Universo 2026

Cabo Verde: Armandina Cunha

Miss Universo 2026

Camboya: Rthna Than

Miss Universo 2026

Camerún: Audrey Moutongo Black

Miss Universo 2026

Canadá: Aslihan Morali

Miss Universo 2026

China: Shiqi Wang

Miss Universo 2026

Colombia: María Alejandra López

Miss Universo 2026

Corea del Sur: Yurim Kim

Miss Universo 2026

Costa Rica: María Alejandra Acosta

 

Miss Universo 2026

Croacia: Antea Mršic

Miss Universo 2026

Cuba: Mia Donadio

Miss Universo 2026

Curazao: Bianty Rojer-Gomperts

Miss Universo 2026

Dinamarca: Fie Rose Lindegaard

Miss Universo 2026

Ecuador: Dalia Bucaram

Miss Universo 2026

Egipto: Sonia Gergis

Miss Universo 2026

El Salvador: Sofía Córdova

Miss Universo 2026

Eslovaquia: Anna Licková

Miss Universo 2026

España: Susana Medina

Miss Universo 2026

Estados Unidos: Justus Kelley

Miss Universo 2026

Estonia: Emili Denneng

Miss Universo 2026

Etiopía: Bruktawit Belete

Miss Universo 2026

Filipinas: Beatrice Millan-Windorski

Miss Universo 2026

Finlandia: Veera Grönlund

Miss Universo 2026

Francia: Garance Authié

Miss Universo 2026

Ghana: Belvy Naa Ofori

Miss Universo 2026

Gran Bretaña: Angela Aumonier

Miss Universo 2026

Grecia: Olivia Vasilopoulos

Miss Universo 2026

Guadalupe: Chloé Deher

Miss Universo 2026

Guatemala: Adelina Castillo

Miss Universo 2026

Guinea: Justine Kamara

Miss Universo 2026

Guinea Ecuatorial: Isabel Mbomio

Miss Universo 2026

Guyana: Angel Bhathal

Miss Universo 2026

Haití: Tatenda Rameau

Miss Universo 2026

Honduras: Luisa Pineda

Miss Universo 2026

Hong Kong: Jennifer Zhou

Miss Universo 2026

Hungría: Kamilla Kiss

Miss Universo 2026

India: Kaziah Liz Mejo

Miss Universo 2026

Irak: Samantha Slewa

Miss Universo 2026

Irlanda: Aideen Howard

Miss Universo 2026

Islandia: Sigrídur Ósk Hrafnkelsdóttir

Miss Universo 2026

Islas Caimán: Juliana Myers

Miss Universo 2026

Islas Turcas y Caicos: Selena Grant

Miss Universo 2026

Islas Vírgenes Británicas: Orealia Thomas

Miss Universo 2026

Islas Vírgenes de los Estados Unidos: Jenna-Monét Queeley

Miss Universo 2026

Israel: Danielle Yablonka

Miss Universo 2026

Italia: Giada Folcia

Miss Universo 2026

Jamaica: Celene Hall

Miss Universo 2026

Japón: Sayuki Ito

Miss Universo 2026

Jordania: Destiny Anbar

Miss Universo 2026

Kazajistán: Alina Ekaterinecheva

Miss Universo 2026

Kenia: Jean Ojiro

Miss Universo 2026

Kirguistán: Medina Ermekova

Miss Universo 2026

Kosovo: Evisa Pacolli

Miss Universo 2026

Letonia: Lasma Kuhtarska

Miss Universo 2026

Líbano: Perla Harb

Miss Universo 2026

Lituania: Olga Bykadorova

Miss Universo 2026

Macao: Xue He Hou

Miss Universo 2026

Malta: Francesca Mercieca

Miss Universo 2026

Martinica: Larissa Ségarel

Miss Universo 2026

Mayotte: Maëva Toumbou Dani

Miss Universo 2026

México: María Vargas

Miss Universo 2026

Mianmar: May Grace Parry

Miss Universo 2026

Moldavia: Dorina Darii

Miss Universo 2026

Mongolia: Enkhboldyn Enkhdelgerkh

Miss Universo 2026

Montenegro: Maria Aleksandra Ivezaj

Miss Universo 2026

Namibia: Charene Labuschagne

Miss Universo 2026

Nepal: Prayashna Gurung

Miss Universo 2026

Nicaragua: Jasmine Blandford

Miss Universo 2026

Nigeria: Danielle Adewusi

Miss Universo 2026

Noruega: Abelone Smedsrud

Miss Universo 2026

Nueva Zelanda: Georgia Waddington

Miss Universo 2026

Países Bajos: Melissa Bottema

Miss Universo 2026

Pakistán: Misbah Arshad

Miss Universo 2026

Panamá: Gabriela González

Miss Universo 2026

Paraguay: Gretha Matiauda

Miss Universo 2026

Perú: Luren Márquez

Miss Universo 2026

Polonia: Vivica Lewandowski

Miss Universo 2026

Portugal: Isabela Santos

Miss Universo 2026

Puerto Rico: Jennifer Barreto

Miss Universo 2026

República Checa: Dominika Kotoucková

Miss Universo 2026

República del Congo: Georgina Kambongo

Miss Universo 2026

República Democrática del Congo: Jessi Kalambayi

Miss Universo 2026

República Dominicana: Melissa Núñez

Miss Universo 2026

Reunión: Abigaëlle Tailamée

Miss Universo 2026

Rumania: Sabina-Gabriela Parmac

Miss Universo 2026

San Martín: Madly Marian

 

Miss Universo 2026

Santa Lucía: Bernella Velinor

Miss Universo 2026

Serbia: Nikolina Vujcic

Miss Universo 2026

Sierra Leona: Katti Fofanah

Miss Universo 2026

Sri Lanka: Nimhara Sasindi

Miss Universo 2026

Sudáfrica: Bajabulise Thela

Miss Universo 2026

Sudán del Sur: Amylia Deng

Miss Universo 2026

Suecia: Josefin Strand

Miss Universo 2026

Suiza: Itiya Dube

Miss Universo 2026

Surinam: Maruschka Sahiboe

Miss Universo 2026

Tanzania: Elizabeth Makune

Miss Universo 2026

Trinidad y Tobago: Vinita Manoo

Miss Universo 2026

Túnez: Sarrah Brahmi

Miss Universo 2026

Turquía: Alara Eriç

 

Miss Universo 2026

Ucrania: Anna Nikonov

Miss Universo 2026

Uganda: Mitchelle Daka

Miss Universo 2026

Uruguay: Lucía Piñeyro

Miss Universo 2026

Venezuela: Clara Vegas

Miss Universo 2026

Zambia: Mubanga Hatyoka

Miss Universo 2026

Zimbawe: Rosanna Ruvarashe Nyakaza

Miss Universo 2026

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