Miss Universo
Miss Universo 2026: Estas son todas las candidatas confirmadas en el certamen de belleza
El próximo 24 de noviembre se llevará a cabo el certamen de Miss Universo 2026 en Puerto Rico. El concurso que reúne a las mujeres más bellas del planeta, tiene 123 candidatas confirmadas, entre ellas, la representante nacional Dominga López.
A continuación, conoce a cada una de ellas.
Candidatas Miss Universo 2026
Chile: Dominga López
Albania: Jogersa Beqiri
Alemania: Celina Weil
Angola: Wanderléia Rodrigues
Argentina: Daiana Pereyra
Armenia: Arena Zeynalian
Aruba: Elizabeth Johnson
Australia: Caitlin Worthington
Austria: Victoria Amerson
Bahamas: Shawndra Henfield
Bélgica: Olga Lombardo
Belice: Caleigh-Rose West
Bielorrusia: Aliya Karotkaya
Bolivia: Valeria Mena
Bonaire: Caroline Porras
Botsuana: Dabilo Moses
Brasil: Marcella Kozinski
Bulgaria: Anna-Maria Babau
Cabo Verde: Armandina Cunha
Camboya: Rthna Than
Camerún: Audrey Moutongo Black
Canadá: Aslihan Morali
China: Shiqi Wang
Colombia: María Alejandra López
Corea del Sur: Yurim Kim
Costa Rica: María Alejandra Acosta
Croacia: Antea Mršic
Cuba: Mia Donadio
Curazao: Bianty Rojer-Gomperts
Dinamarca: Fie Rose Lindegaard
Ecuador: Dalia Bucaram
Egipto: Sonia Gergis
El Salvador: Sofía Córdova
Eslovaquia: Anna Licková
España: Susana Medina
Estados Unidos: Justus Kelley
Estonia: Emili Denneng
Etiopía: Bruktawit Belete
Filipinas: Beatrice Millan-Windorski
Finlandia: Veera Grönlund
Francia: Garance Authié
Ghana: Belvy Naa Ofori
Gran Bretaña: Angela Aumonier
Grecia: Olivia Vasilopoulos
Guadalupe: Chloé Deher
Guatemala: Adelina Castillo
Guinea: Justine Kamara
Guinea Ecuatorial: Isabel Mbomio
Guyana: Angel Bhathal
Haití: Tatenda Rameau
Honduras: Luisa Pineda
Hong Kong: Jennifer Zhou
Hungría: Kamilla Kiss
India: Kaziah Liz Mejo
Irak: Samantha Slewa
Irlanda: Aideen Howard
Islandia: Sigrídur Ósk Hrafnkelsdóttir
Islas Caimán: Juliana Myers
Islas Turcas y Caicos: Selena Grant
Islas Vírgenes Británicas: Orealia Thomas
Islas Vírgenes de los Estados Unidos: Jenna-Monét Queeley
Israel: Danielle Yablonka
Italia: Giada Folcia
Jamaica: Celene Hall
Japón: Sayuki Ito
Jordania: Destiny Anbar
Kazajistán: Alina Ekaterinecheva
Kenia: Jean Ojiro
Kirguistán: Medina Ermekova
Kosovo: Evisa Pacolli
Letonia: Lasma Kuhtarska
Líbano: Perla Harb
Lituania: Olga Bykadorova
Macao: Xue He Hou
Malta: Francesca Mercieca
Martinica: Larissa Ségarel
Mayotte: Maëva Toumbou Dani
México: María Vargas
Mianmar: May Grace Parry
Moldavia: Dorina Darii
Mongolia: Enkhboldyn Enkhdelgerkh
Montenegro: Maria Aleksandra Ivezaj
Namibia: Charene Labuschagne
Nepal: Prayashna Gurung
Nicaragua: Jasmine Blandford
Nigeria: Danielle Adewusi
Noruega: Abelone Smedsrud
Nueva Zelanda: Georgia Waddington
Países Bajos: Melissa Bottema
Pakistán: Misbah Arshad
Panamá: Gabriela González
Paraguay: Gretha Matiauda
Perú: Luren Márquez
Polonia: Vivica Lewandowski
Portugal: Isabela Santos
Puerto Rico: Jennifer Barreto
República Checa: Dominika Kotoucková
República del Congo: Georgina Kambongo
República Democrática del Congo: Jessi Kalambayi
República Dominicana: Melissa Núñez
Reunión: Abigaëlle Tailamée
Rumania: Sabina-Gabriela Parmac
San Martín: Madly Marian
Santa Lucía: Bernella Velinor
Serbia: Nikolina Vujcic
Sierra Leona: Katti Fofanah
Sri Lanka: Nimhara Sasindi
Sudáfrica: Bajabulise Thela
Sudán del Sur: Amylia Deng
Suecia: Josefin Strand
Suiza: Itiya Dube
Surinam: Maruschka Sahiboe
Tanzania: Elizabeth Makune
Trinidad y Tobago: Vinita Manoo
Túnez: Sarrah Brahmi
Turquía: Alara Eriç
Ucrania: Anna Nikonov
Uganda: Mitchelle Daka
Uruguay: Lucía Piñeyro
Venezuela: Clara Vegas
Zambia: Mubanga Hatyoka
Zimbawe: Rosanna Ruvarashe Nyakaza
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