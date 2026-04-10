Una joven ingeniera comercial: ¿Quién es Arantxa Ramírez, la flamante Miss Universo Vitacura 2026?

10 abr. 2026 - 16:05 hrs.

En junio Mega transmitirá en exclusiva el concurso Miss Universo Chile, que define a la candidata que representará a nuestro país en el certamen de belleza más importante del planeta.

Una de las candidatas que se presentará en el certamen de belleza será Arantxa Ramírez, flamante Miss Universo Vitacura 2026, que buscará dar lo mejor de sí misma para ser la representante nacional.

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"Detrás de esta corona hay horas de preparación, esfuerzo, disciplina y muchísimo corazón, pero sobre todo hay un propósito: inspirar a niñas y mujeres a creer en sí mismas, atreverse y luchar por sus sueños", escribió Arantxa tras ser coronada como Miss Universo Vitacura 2026.

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¿Quién es Arantxa Ramírez, la Miss Universo Vitacura 2026?

Arantxa es una joven ingeniera comercial que desde las redes sociales comenzó a incursionar en el mundo de la creación de contenido, pasando de a poco al modelaje con distintas agencias.

A raíz de esto, Arantxa alcanzó la exposición necesaria para postular al Miss Universo Vitacura, donde fue una de las más destacadas, quedándose con el certamen de belleza local y ahora, postulando a ser la Miss Universo Chile.

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