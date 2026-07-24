24 jul. 2026 - 15:30 hrs.

El domingo 12 de julio se realizó la ceremonia preliminar de Miss Universo Chile 2026, donde 20 candidatas pasaron a la semifinal del certamen de belleza con la esperanza de ser la nueva Miss Chile que nos representará en Puerto Rico.

Y es que, tras varias dinámicas y actividades, el jurado decidió a las 18 candidatas que pasarían a la siguiente fase de la competencia con la meta clara. Asimismo, el público votó por sus dos favoritas, quienes completaron el plantel de 20 reinas de belleza para la semifinal.

1 Miss Universo Chile 2026: Estas son las nuevas fechas de la semifinal y final del certamen de belleza 2 ¿Quiénes elegirán a las finalistas? Conoce al jurado de la semifinal de Miss Universo Chile 2026 3 Miss Universo Chile 2026 definió a sus semifinalistas: Revisa la lista de las 20 candidatas clasificadas Lo más visto de Miss Universo Chile

Como se puede apreciar, el jurado es parte importante de este certamen de belleza y para la semifinal no será menos que su fase anterior.

¿Quiénes serán el jurado de la semifinal del Miss Universo Chile 2026?

Al igual que la fase previa, la presidenta del jurado será Viviana Nunes, quien estará acompañada por el estilista Edgardo Navarro y la modelo Camila Andrade.

Sin embargo, los dos jurados invitados cambiarán para esta ocasión y no serán otras más que la actriz Josefina Montané y la animadora Carolina de Moras.

Josefina Montané, destacada actriz nacional que ha participado en varias producciones de Mega, tales como Generación 98, Amar Profundo y Nuevo Amores de Mercado. Asimismo, durante su adolescencia tuvo una carrera en el modelaje que le permitió desarrollar esta parte de su personalidad.

Miss Universo

Por otra parte, Carolina de Moras es una comunicadora y modelo nacional reconocida a nivel nacional por ser la conductora del Festival de Viña del Mar de 2014 a 2018, además de tener bastante experiencia en pasarela de alta costura.

Miss Universo

Todo sobre Miss Universo Chile