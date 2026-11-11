Dominga López recibe su banda de competencia del Miss Universe y lo luce con dos looks despampanantes

11 nov. 2026 - 14:30 hrs.

La carrera por el Miss Universe ya está en terreno firme y Dominga López avanza a paso fuerte por la corona de este certamen de belleza.

Precisamente, la Miss Universo Chile empezó este fin de semana con las actividades del Miss Universo y durante las últimas horas se le fue entregado uno de los elementos icónicos de cada reina de belleza.

Y es que Dominga recibió la banda de Miss que viene con el nombre de Chile, y con la que espera dejar el nombre de nuestro país en lo más alto de esta nueva edición.

Dominga López luce imponente banda

"Finalmente recibí mi banda de competencia. Esto recién comienza", escribió en la primera publicación que dejó en Instagram donde lucía su banda, y es que acompañó dicho accesorio con un traje de dos piezas completamente blanco.

Sin embargo, más allá de la banda, el foco de aquel outfit estaba puesto en las terminaciones de su parte superior, las que quedaban sueltas y entregaban movimiento a toda la idea del traje.

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Más tarde, subió otra publicación con su banda, pero para esta ocasión deslumbró con un vestido en tono burdeo profundo que combina una chaqueta estructurada que enmarca los hombros y define la cintura con una delicada y voluminosa falda de tul que aporta movimiento y romanticismo.

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