Dominga López va por la corona: Estas son las fechas clave camino a la final del Miss Universo 2026

03 nov. 2026 - 10:00 hrs.

Estamos a tan solo semanas de que se lleve a cabo la nueva edición del Miss Universo 2026, donde Dominga López representa a Chile y espera adjudicarse la corona.

Precisamente, el evento será en el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico, y reunirá a las reinas de belleza de 123 países confirmados.

Por lo mismo, es importante conocer las fechas importantes que vienen de aquí en adelante.

¿Qué fechas se acercan en el Miss Universo?

Al ser un evento que reúne a reinas de belleza de distintas partes del mundo, cuenta con un calendario de fecha programado con mucha anticipación y que calce con la disponibilidad de cada una de ellas.

A raíz de esto, el certamen de belleza contará con tres fechas importantes:

21 de noviembre de 2026: Desfile de Trajes Nacionales (o Típicos), donde las candidatas muestran diseños inspirados en la cultura y tradiciones de sus países.

22 de noviembre de 2026: Competencia preliminar , instancia crucial en la que el panel de jueces evalúa a las participantes de cara a la selección de las semifinalistas.

24 de noviembre de 2026: La gran Gala Final, donde se anunciará a la sucesora y se coronará a la nueva Miss Universo.

Todo sobre Miss Universo Chile