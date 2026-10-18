Dominga López hizo un emotivo llamado para votar por Chile en Miss Universo 2026: Así puedes hacerlo

18 oct. 2026 - 18:34 hrs.

La representante chilena en Miss Universo 2026, Dominga López, realizó un emotivo llamado a sus seguidores para apoyarla en la votación popular del certamen, que le permitiría conseguir un lugar en el Top 30 de la competencia.

A través de su cuenta de Instagram, la candidata invitó a los chilenos a votar por ella mediante la aplicación oficial MU Fan, destacando la importancia de cada voto para representar al país en el concurso internacional.

"Ya pueden votar por Chile en la app de MU Fan. Es el momento de mostrar la fuerza de nuestro país, cada voto cuenta y se los agradecería desde el fondo de mi corazón. ¡Demostrémosle al universo la garra chilena!", escribió Dominga.

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¿Cómo votar por Dominga López en Miss Universo 2026?

Para apoyar a la representante chilena, existen dos alternativas: descargar la aplicación oficial MU Fan o participar directamente a través de la página web de Miss Universo.

A través de la aplicación MU Fan:

1. Descarga la aplicación MU Fan en tu teléfono.

2. Ingresa a la sección "Miss Universe 2026 Fan Vote".

3. Busca a Dominga López, representante de Chile.

4. Emite tu voto gratuito. Si quieres apoyarla más veces, puedes comprar paquetes de votos adicionales.

También puedes votar a través de la página web

Quienes prefieran no descargar la aplicación podrán participar en la votación mediante el sitio web oficial de Miss Universo.

El resultado se dará a conocer durante la final del certamen, programada para el 24 de noviembre en Puerto Rico.

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