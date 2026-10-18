Reunión de Superados: Matilde conocerá a la bella exesposa de Juan de Dios

18 oct. 2026 - 19:00 hrs.

El lunes 19 de octubre se estrenará una nueva entrega de Reunión de Superados, que marcará el regreso de Mariana Derderian a las teleseries.

La destacada actriz nacional volverá a este formato audiovisual después de 12 años. Su última participación en una teleserie fue en La Chúcara, en 2014.

Así será el debut de Mariana Derderian en Reunión de Superados

En Reunión de Superados, Mariana Derderian interpretará a Valentina, la exesposa de Juan de Dios (Jorge Arecheta).

Reunión de Superados / Mega

Tal como se muestra en el adelanto del capítulo de este lunes, Valentina tendrá su primer encuentro con Matilde (Ignacia Baeza), a quien saludará con una particular pregunta: "¡Hola! Tú tienes que ser la pinche de Juan, ¿no es cierto?".

La pregunta dejará desconcertada a la abogada, quien le consultará si se conocen.

"No nos conocemos, pero me ha hablado tanto de ti que juro que te conozco", responderá Valentina.

Finalmente, Juan de Dios le revelará a Matilde que la mujer con la que está conversando es su exesposa, lo que dejará a su actual pareja visiblemente incómoda.

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