¡No se aguantaron las risas! El elenco del Muro estalla con el artístico poema de Cedrón y Albahaca

16 oct. 2026 - 22:58 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, en la reunión de apoderados, Cedrón del bosque (Toto Acuña) y Albahaca Dorada (Belén Mora) sacaron risas con creativo poema musical que recitaron en la escuelita.

"Junto a mi vínculo, Cedrón del bosque, hemos preparado algo lúdico, un poema andino acerca de los distintos fenómenos sobrenaturales, y lo hemos titulado 'Danza Pachamámica de frecuencias vibratorias que se mueven en el solsticio de invierno'".

Cedrón con la zampoña musicalizó los versos de Albahaca, pero las risas de Kike Morandé y el elenco del Muro hicieron que Toto Acuña se saliera de personaje, aguantándose una carcajada.

Detrás del Muro / Mega

"Ahora mi vínculo cedrón del bosque seguirá con la segunda parte del poema: Vientos, truenos, rayos, relámpagos, cielo despejado. Pájaros volando bajo la lluvia, muertos", dijo la apoderada mientras se tendía en el piso.

El hilarante sketch hizo reír por igual al público y al elenco, ganándose un aplauso cerrado por la performance.