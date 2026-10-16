¡No se aguantaron las risas! El elenco del Muro estalla con el artístico poema de Cedrón y Albahaca

  • Por Marcela Paillape

En los mejores momentos de Detrás del Muro, en la reunión de apoderados, Cedrón del bosque (Toto Acuña) y Albahaca Dorada (Belén Mora) sacaron risas con creativo poema musical que recitaron en la escuelita. 

"Junto a mi vínculo, Cedrón del bosque, hemos preparado algo lúdico, un poema andino acerca de los distintos fenómenos sobrenaturales, y lo hemos titulado 'Danza Pachamámica de frecuencias vibratorias que se mueven en el solsticio de invierno'".

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Cedrón con la zampoña musicalizó los versos de Albahaca, pero las risas de Kike Morandé y el elenco del Muro hicieron que Toto Acuña se saliera de personaje, aguantándose una carcajada. 

Detrás del Muro / Mega
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"Ahora mi vínculo cedrón del bosque seguirá con la segunda parte del poema: Vientos, truenos, rayos, relámpagos, cielo despejado. Pájaros volando bajo la lluvia, muertos", dijo la apoderada mientras se tendía en el piso. 

El hilarante sketch hizo reír por igual al público y al elenco, ganándose un aplauso cerrado por la performance. 

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