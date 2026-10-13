"No puedo evitar sentir culpa": El sincero testimonio de Paula Bolatti tras revelar complejo diagnóstico

13 oct. 2026 - 14:00 hrs.

Paula Bolatti decidió sincerarse en sus redes sociales sobre una patología que le diagnosticaron hace cinco meses, artritis reumatoide.

La infuencer confesó lo difícil que ha sido lidiar con los síntomas de este padecimiento autoinmune que no tiene cura. Sus palabras inspiraron a muchos fans a contar sus propias experiencias con la artritis, pero el comentario de una seguidora dejó particularmente sorprendida a la comunicadora argentina.

¿Qué es la artritis reumatoide?

Según la reconocida Clínica Mayo, esta afección "ocurre cuando el sistema inmunitario ataca por error los tejidos de su propio cuerpo". Causa "dolor, hinchazón e irritación en las articulaciones", especialmente de manos y pies. Sin embargo, puede afectar piel, ojos, pulmones, corazón y vasos sanguíneos.

"Me ha costado muchísimo asumirlo, siempre en mi cabeza pensé que era una enfermedad de viejitos", dijo Paula Bolatti en su publicación.

Instragram @pauliibolatti

"Me cuesta abrir paquetes, tender la cama, incluso una amiga me pidió el otro día que le atara el top y no tenía la fuerza suficiente en mis dedos para hacerlo. He tenido que dejar de jugar paddle", agregó.

"Y aunque siempre me preocupé por mi alimentación, por hacer deporte, por mi bienestar, no puedo evitar sentir culpa, pensar que quizás podría haberlo evitado. Pero la verdad es que hoy estoy aprendiendo que no todo depende de mí 100%", admitió.

Bolatti reconoció que a veces siente frustración y miedo al futuro, pero está empezando "a abrazar este nuevo cuerpo". Finalmente, instó a sus seguidores a compartir sus testimonios si sufren esta misma enfermedad. "Si están pasando por algo parecido, no estamos solos", dijo.

Seguidora sorprende a Paula Bolatti

Unas horas después de publicar el video, Bolatti contó en sus historias la sorpresa que se llevó al recibir los comentarios de sus fans.

"Hoy me levanté reflexiva y quise compartirles un diagnóstico que me dieron hace 5 meses (...) y una seguidora me contó su experiencia, que ya tiene hace 12 años esta enfermedad. La cosa es que casualmente hoy es el Día Internacional de la Artritis. Esto no lo sabía, porque todo esto es nuevo para mí", detalló.

"Pero bueno. ¿mera coincidencia? No lo sé. Gracias por todos sus mensajitos, por compartir también sus experiencias y por abrirse conmigo", expresó.

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