El descargo de Cony Capelli hacia su expololo en medio de su embarazo: "En una situación de mucha angustia"

13 oct. 2026 - 15:00 hrs.

Cony Capelli está compartiendo constantemente con sus seguidores de Instagram las incidencias de su embarazo. Con 19 semanas de gestación, la influencer expresó su alegría al sentir por primera vez a su bebé.

Además, habló con entusiasmo sobre sus entrenamientos en el gimnasio y la importancia de ejercitarse en esta etapa. Sin embargo, también abrió un espacio para desahogarse sobre sus sentimientos hacia el padre de su hijo.

El desahogo de Cony Capelli

Cuando Constanza Capelli anunció a finales de julio que se convertiría en madre, lo hizo en un video junto a su entonces pareja, Sebastián Daroch. "Un amor que crece y crece en mi vientre. Te estamos esperando", dijo en ese momento.

Tras confirmar el final de su pololeo a finales de septiembre, la semana pasada reaccionó a los rumores de una supuesta reconciliación. "No tengo certeza de muchas cosas aún. Cuando algo sea oficial, créanme que lo diré con libertad", comentó entonces.

Esta vez la influencer se expresó sobre Daroch con un matiz distinto. "¡Y el papá saliendo a carretear mientras una se hace responsable como mujer de un bebé! Me cansé, ya no me callo más", escribió en una historia, sin mencionar el nombre de su expololo.

Instagram @conycapelli

Más tarde compartió un extenso descargo respecto a las difíciles circunstancias que está viviendo. "Me encuentro en una situación de mucha angustia. Jamás pensé que esto sería de la manera en que se está gestando", expresó.

"Seguiré como muchas mujeres lo hacen, saliendo adelante con amor por mi bebé. Ya que es mi responsabilidad como mamá, continuar y seguir, aunque todo sea un caos. Las madres no podemos renunciar a nuestra maternidad", agregó.

También agradeció que, aunque se siente muy sola en este proceso, ha podido "sentir una profunda conexión" con sus seguidoras. "Dándome palabras de apoyo, de ánimo, de amor, de fuerza desde un lugar desinteresado y de mera preocupación", mencionó.

Instagram @conycapelli

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