"Volví con todo": Así son los ejercicios que ejecuta Michelle Carvalho bajo la guia de su entrenador

11 oct. 2026 - 19:00 hrs.

Cuando Michelle Carvalho inició su proceso de transformación hace unos meses, comentó que le estaban dando resultado sus sesiones en la caminadora. A esto le sumó excursiones al cerro de San Cristóbal y, por supuesto, entrenamientos en el gimnasio.

Ahora que la modelo brasileña regresó de su viaje a París, retomó con entusiasmo sus rutinas bajo la guía de su entrenador personal.

Rutinas de Michelle Carvalho en el gym

"Volví con todo", escribió la chica reality sobre un video en el que se la veía trabajar en una máquina de sentadillas hack con pesas mientras se escuchaba a su instructor darle ánimo.

Instagram: @mrs_carvalho

En otras historias se ve a Carvalho levantar el torso en un banco inclinado de abdominales y también entrenó brazos y espalda en una máquina de remos.

Lo cierto es que para todos los movimientos la influencer utilizó aparatos y máquinas de fuerza y resistencia, siguiendo las instrucciones del trainer Johan, a quien etiquetó en sus historias.

Instagram: @mrs_carvalho

Todo sobre Michelle Carvalho