26 nov. 2026 - 15:00 hrs.

La exMiss Universo Chile, Inna Moll, está comprometida y realizando los preparativos para su boda, situación que la tiene muy ilusionada.

Y es que Inna se encuentra en una relación con el empresario y creador de contenido mexicano Carlos Frettlohr, quien pidió la mano de la modelo en noviembre del 2025 en un viaje a Tailandia.

Cabe destacar que ambos llevan una relación de más de tres años y, aunque no se ha hecho pública la fecha del matrimonio, se espera que sea pronto, ya que Inna pasó por un sutil cambio de look previo a la boda.

Inna Moll y su sutil cambio de look

"Bueno, en últimas noticias que probablemente no notaron, me bronceé", dijo entre risas la ex reina de belleza, siendo consciente de lo blanca que es.

En esa línea, y con mucho humor, aseguró que "estoy autobronceada, chicos, porque yo con el sol no somos amigos y me mancho... Entonces, para mi matrimonio, dije: 'Me voy a broncear'".

"Yo sé que esto para ustedes es blanco, yo lo sé, pero para mí estoy súper bronceada", expresó.

Todo sobre Inna Moll