26 nov. 2026 - 11:50 hrs.

Tras días de silencio e incertidumbre, Julia Fernandes reapareció en su cuenta de Instagram para entregar nuevas aclaraciones sobre su polémica ruptura con Anthony Newman Luksic.

Recordemos que, tras anunciar el quiebre amoroso por una infidelidad del publicista, la chica reality aseguró temer por su vida y su carrera. Detalló que su expareja intentó arrebatarle su teléfono celular y se negaba a devolverle las llaves de su departamento.

Agregó que es conocedora de supuestas "monstruosidades" que él habría cometido en su contra y la de otras mujeres.

¿Qué mencionó Julia Fernandes en su reaparición?

En sus historias, la brasileña radicada en Chile aclaró un punto sobre su denuncia inicial: "Nunca dije que mi ex me había amenazado... Las amenazas que recibí provinieron de un amigo de él. Me parece importante precisar esta información para evitar confusiones y que los hechos se conozcan tal como ocurrieron".

Instagram @juliafernandescl

"Respecto de otros asuntos que han circulado, prefiero mantener la privacidad de las personas involucradas y no profundizar públicamente en ellos", indicó.

En esa misma línea, Julia confesó: "Hice lo que podía para prestar todo mi apoyo a la parte afectada... a ella", sin revelar a quién se estaba refiriendo.

Finalmente, la modelo agradeció "todas las muestras de cariño, preocupación y apoyo" que recibió de sus seguidores durante los últimos días. "Cada mensaje y cada gesto han significado mucho para mí", concluyó.

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