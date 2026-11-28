28 nov. 2026 - 10:00 hrs.

Los seguidores de Valentina Roth quedaron completamente derretidos por los cariñosos gestos de su hija Antonia para su futuro hermanito menor, Cristóbal.

La pequeña protagonizó un video publicado por su mamá solo unos pocos días antes del nacimiento de su tercer hijo con su esposo, Miguel de la Fuente.

Tierno video de la hija de Vale Roth

En las imágenes se ve a Antonia abrazar y besar con ternura la guatita de Vale Roth, pero lo que más conmovió a los internautas fueron sus palabras de amor y protección como hermana mayor: "Te amo, Cristóbal. Te cuido".

"Ay, me derrito. Él también te ama mucho, porque tú le has hecho cariño todo el embarazo", respondió la madre con dulzura.

El momento sin duda marcó a la influencer, quien confesó en su post de Instagram que no iba a poder superar nunca este video. Sus fans también se emocionaron con la secuencia, y así lo hicieron saber con sus comentarios.

"¡Noooo! ¡Muero de Amor!"; "Me la como"; "Hermosa, Antonia, serás la hermanita mayor más bella"; "El 'te cuido' derritió mucho más que el 'te amo'", expresaron algunos.

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