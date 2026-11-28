28 nov. 2026 - 13:00 hrs.

Desde que nació su hija Alegra hace poco más de un año, Eugenia Lemos ha demostrado que la maternidad no es impedimento para cumplir sus deseos y metas profesionales.

En varias ocasiones, la diseñadora ha viajado fuera del país con su esposo Matías Kosznik, su guagua y montones de maletas para participar en importantes eventos. Así ocurrió en la Aruba Fashion Week, donde presentó junto a ellos su nueva colección de ropa.

Emotiva reflexión de Eugenia Lemos

"Aún no supero esta noche tan hermosa en familia", escribió Lemos junto a un video de su desfile en la pasarela caribeña en compañía de Kosznik y Alegra, todos vestidos a juego con diseños de la presentadora argentina.

"Mi familia, mi sostén, mi empuje, quienes me curan el cansancio, no solo me apoyan en mis locuras, me acompañan a vivirlas", agregó.

Instagram @eugenialemosok

"Deseo de corazón que cada persona en este mundo tenga un poco de este amor del bueno en su vida", dijo finalmente.

Además, la influencer dejó en el video una emotiva mirada hacia su futuro. "Algún día mi hija me preguntará: '¿Renunciaste a tus sueños por mí?' Le contestaré con lágrimas en los ojos: 'No, los perseguí junto a mi familia", expresó.

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