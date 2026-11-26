26 nov. 2026 - 16:00 hrs.

Como influencer, Sonia Isaza cuenta con una gran cantidad de seguidores en redes sociales, quienes la apoyan en sus rutinas fitness y en su contenido sobre estilo de vida. Sin embargo, también enfrenta constantes cuestionamientos por parte de sus detractores.

En esta oportunidad, la pareja de Arturo Vidal respondió de manera tajante a los comentarios de odio que una usuaria le envía de forma recurrente a su cuenta de Instagram.

"Yo no sé quién le habrá hecho tanto daño a esta señora para que tenga tanto odio en su corazón. Les juro que no hay un solo día en el que no esté pendiente de mis publicaciones, insultándome y metiéndose hasta con mi familia", expresó con molestia la empresaria.

¿Cómo respondió Sonia Isaza a las críticas?

En sus historias, la influencer expuso uno de los mensajes que recibió de la internauta en su chat personal. En él, la mujer critica que va al gimasio solo para mostrar su físico y agrega: "con razón el otro te ha puesto los cuernos, sigue con tus videos en el gimnasio nomás, Michael Jackson".

Instagram @niaisazaoficial

Ante esto, Sonia Isaza respondió: "Normalizamos tanto el odio en redes sociales que estas personas creen que tienen derecho a maltratar a los demás sin ninguna consecuencia. Detrás de una pantalla también debería existir el respeto. Y sí, esto también es acoso. ¡Qué tristeza vivir con tanto odio!".

Señaló que su mensaje está dirigido a aquellos "que se la pasan tirando hate y atacando a los demás. De verdad, busquen de Dios, mediten, tráguense un cuarzo, hagan terapia, ¡pero hagan algo!".

"No puede ser que una persona que no les está haciendo absolutamente nada les genere tanta rabia y les robe tanta tranquilidad. ¿Por qué desgastarse tanto con algo que no les gusta? La vida tiene cosas mucho más bonitas en las cuales invertir su tiempo y su energía", agregó.

Para concluir su fuerte descargo, la creadora de contenido invitó a sus detractores a que "trabajen en ustedes, sanen su corazón y aprendan a vivir sin tanta necesidad de hacerle daño a los demás".

Instagram @niaisazaoficial

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