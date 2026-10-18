Este es el tratamiento "sin dolor y sin cirugía" que se regala Eugenia Lemos: "Dejar que hagan su magia"

18 oct. 2026 - 10:00 hrs.

Eugenia Lemos decidió dejar de lado su ajetreada rutina diaria para regalarse a sí misma una mañana de descanso y relajación en un conocido centro estético de Santiago.

"Desconectarme un ratito y dejar que hagan su magia", escribió la modelo argentina en su cuenta de Instagram, donde compartió detalles de la sesión de cuidado personal a la que se sometió.

¿Qué tratamiento se hizo Eugenia Lemos?

En el video que publicó, se observa cómo una especialista le realiza algunos masajes faciales, para luego hacerle una lipoescultura en las zonas del abdomen y la espalda.

Instagram: @eugenialemosok

Este es un tratamiento que se realiza con aparatología estética, con el objetivo de reducir la grasa localizada y estilizar la figura "sin dolor, sin cirugía y sin tiempo de recuperación", como detalló en su Instagram el centro al que acudió la diseñadora.

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