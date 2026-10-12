La emotiva lección de vida que dejó Gabriel Prieto meses antes de su muerte: "Es mejor tener paz, que razón"

12 oct. 2026 - 14:30 hrs.

Tras confirmarse el fallecimiento de Gabriel Prieto este domingo a los 65 años, sale a relucir una profunda reflexión que entregó tiempo atrás sobre su experiencia al estar al borde de la muerte en 2022.

Ese año el actor de teatro y televisión se contagió de covid y sufrió una falla multisistémica que lo dejó en coma. "Estuve a punto de morir en tres oportunidades", contó en una entrevista con LUN en enero de 2025 cuando retomó su carrera teatral.

Meses más tarde habló nuevamente del tema con Página 7, una conversación en la que reveló cuál fue la lección más importante durante su proceso de rehabilitación.

La lección de vida de Gabriel Prieto

La recuperación de Gabriel Prieto luego de salir del coma no fue fácil. El artista tuvo que aprender a caminar desde cero, pues había perdido casi toda su masa muscular.

"A todo el mundo le digo que estoy viviendo una segunda vida, es la lección más grande que aprendí. No a muchas personas se les da la oportunidad, a los 62 años, de comenzar a vivir de nuevo y a mí se me dio", declaró a Página 7 en septiembre de 2025.

Instagram @gabrielprieto_actor

"Cuando desperté dije ‘viví, estoy aquí todavía’, pero cuando me vi en el espejo casi me morí, porque quedé flaco. Yo llegué a pesar 58 kilos y mido 1.80. ¡Era un espárrago!", agregó en ese momento.

"Tuve que aprender todo de nuevo: a comer, a hablar, me tenían que hacer todo lo que tienen que hacerle a las guaguas. Fue nacer de nuevo y ahora que me veo digo ‘esto valió la pena en todo sentido'", apuntó.

"Me he hecho mucho más sensible, entendí que uno no tiene que andar enojado, ni querer tener siempre la razón. Es mejor tener paz, que razón", expresó el histrión.

Pero su mayor aprendizaje fue valorar cada día, pues la vida no es eterna. "No hay que dar todas las batallas, hay que aprovechar ese tiempo. Es una lección el decir ‘esta vida, en algún momento, se va a acabar’. Pero gracias a Dios que pude volver", concluyó.

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