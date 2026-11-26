26 nov. 2026 - 17:00 hrs.

La polémica entre Rosario Bravo y Daniel "exHuevo" Fuenzalida sigue sacando chispas, y es que la enfermera se refirió a una situación que ocurrió durante los primeros instantes del quiebre de su amistad.

Y es que ambos eran uña y mugre, pero todo cambió cuando Rosario se dio cuenta que Daniel había inscrito el nombre del programa que tenían juntos como propio, lo que fue considerado una traición.

En medio de toda esta polémica, algunos medios de comunicación salieron a decir que Bravo y Fuenzalida habían tenido un romance fugaz, lo que prendió aún más la llama de este problema.

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"Fue súper dfícil todo. O sea, la forma de defenderse de la contraparte cuando quedó la ca... fue hacer pensar que hubo como un romance, que se confundió la amistad, y para él fue terrible. Para Carlos (su esposo) fue terrible", expresó en el podcast Vanidad a Cualquier edad.

Dicho esto, agregó que a raíz de esto "Carlos lo único que quiere es sentarse a hablar y contar todo. Él es el que más quiere. Yo le digo: 'Ay, Carlos, ¿para qué? Tenemos todo. O sea, ¿cuánta gente quisiera sentir un segundo lo que nosotros tenemos?'".

En esa línea, la enfermera cerró diciendo que "no es primera vez que me juzgan por cosas que no saben. Entonces, en verdad, para mí no es relevante lo que puedan pensar de mí. Que me pueda doler, que no me pueda doler, bien. Pero yo llego a mi casa y sé lo que soy, sé lo que tengo".

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