26 nov. 2026 - 12:30 hrs.

Mega vivirá un fin de semana cargado de emociones deportivas de primer nivel con dos grandes transmisiones en vivo y en directo.

La agenda comenzará este sábado 28 de noviembre con el amistoso internacional entre La Roja Femenina y España, vigente campeona del mundo, y continuará el domingo 29 de noviembre con toda la tradición y adrenalina del Clásico El Ensayo Mega 2026, la carrera más importante de la hípica chilena.

Este domingo 29 de noviembre, por las pantallas de Mega y MegaGo, a partir de las 19:00 horas se vivirá toda la pasión de la primera etapa de la Triple Corona Nacional: el Clásico El Ensayo Mega reunirá una vez más a los mejores ejemplares de tres años en el Club Hípico de Santiago.

Un fin de semana de deportes en Mega

El evento marcará la disputa de la 154° edición de la carrera más importante de la hípica nacional y la más antigua de América Latina. En esta oportunidad, 12 caballos pura sangre medirán fuerzas en un exigente recorrido de 2.400 metros sobre pista de césped, poniendo a prueba su velocidad, resistencia y estrategia frente a miles de espectadores.

Por su parte, este sábado 28 de noviembre, desde las 13:30 horas Mega y MegaGo llevarán a las pantallas de todo Chile el partido de La Roja Femenina ante la Selección Española, vigente campeona del mundo, en un duelo amistoso que se disputará en el Estadio Reino de León, en Madrid. La transmisión contará con los relatos de Gustavo Huerta y los comentarios de Camila Romero.

La Selección Chilena contará con un equipo que combina jugadoras históricas con algunas más jóvenes que vienen destacando en selecciones sub-17 y sub-20, así como también jugadoras del flamante campeón Colo-Colo y las finalistas, Universidad Católica.

Las españolas, por su parte, también viven actualmente un proceso de renovación de plantilla; sin embargo, sus jugadoras se encuentran en los equipos top del mundo. Las 22 nominadas nacionales afrontarán este histórico compromiso correspondiente a la última ventana FIFA de la temporada 2026, en la que el próximo jueves 3 de diciembre también enfrentará a Estados Unidos sub-23.

Las grandes competencias deportivas se viven por Mega y MegaGo.

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