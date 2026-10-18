"Me siento mucho más Bolocco": Máximo Menem responde a si cambiaría el orden de sus apellidos

18 oct. 2026 - 11:20 hrs.

Máximo Menem Bolocco reflexionó sobre sus apellidos y el orden en que le gustaría llevarlos, reconociendo con cuál de ellos se siente más identificado.

Todo surgió durante un programa de CHV, cuando Gianella Marengo le preguntó directamente al hijo de Cecilia Bolocco y Carlos Menem si consideraría cambiar el orden de sus apellidos.

Máximo Menem responde claro por sus apellidos

Ante la consulta, el estudiante universitario no dudó en responder: "Es que me siento mucho más Bolocco que Menem. Fui criado por Bolocco".

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Luego, Marengo insistió con su pregunta y le consultó: "¿Entonces esa sigla (MMB) te acomoda?".

El joven reflexionó sobre su identidad y reconoció que, aunque le gustaría llevar primero el apellido de su madre, eso no cambiará su vínculo con el de su padre.

"Es que al final es así nomás. Obvio que me encantaría que fuera Bolocco antes, pero mi apellido va a seguir siendo siempre Menem", cerró.

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