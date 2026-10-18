"Si estás libre los próximos 80 años...": La significativa dedicatoria de Naya Fácil a su pololo Aaron Collao

18 oct. 2026 - 12:00 hrs.

Naya Fácil está viviendo una etapa de renovación y romance en la que disfruta de paseos y viajes en compañía de su pololo, Aaron Collao.

Tal es su satisfacción con su galán, que le dedicó unas sentidas palabras para vaticinar un largo futuro juntos.

Románticos mensajes de Naya Fácil a su pololo

La creadora de contenidos encuentra en su pareja cualidades que no vio en relaciones anteriores. Así lo expresó en Instagram durante un encuentro en un restaurante.

"Cualquier hombre me pediría que fuera más reservada. Pero el amor de mi vida sabría que amo ser una presumida, tomarle foto a todo, hacer mil historias y que me gustan mucho los recuerdos. Por eso eres el amor de mi vida", escribió sobre una selfie de ambos con el pulgar arriba.

Más tarde, compartió otra postal con Aaron frente al espejo y una significativa dedicatoria: "Si estás libre los próximos 80 años, me gustaría vivirlos contigo".

Instagram: @naya_facil

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