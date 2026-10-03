La satisfacción de Naya Fácil tras cinco meses de su mastopexia: "Ahora no se ve grotesco"

03 oct. 2026 - 14:40 hrs.

Naya Fácil reveló que su recuperación avanza de manera positiva, cinco meses después de entrar a quirófano para someterse a una mastopexia y a un cambio de implantes mamarios.

Así lo dio a conocer en sus historias de Instagram, donde compartió los detalles de su control con el médico encargado de la cirugía, Guillermo Nozzi, y expresó su profunda satisfacción por los resultados obtenidos.

Satisfacción de Naya Fácil tras su mastopexia

Mientras se dirigía a su cita, Naya Fácil indicó que lo que más le emociona de llevar implantes más pequeños es poder usar cualquier escote. "Ahora no se ve grotesco, se ve chiquito, sutil, lindo", expresó con entusiasmo.

Instagram: @naya_facil

"Llevo cinco meses postmastopexia y sé que hemos avanzado bastante bien", agregó ya en el consultorio, mostrándose muy feliz y conforme con los cambios logrados en su cuerpo.

Instagram: @nayafacil_official

Todo sobre Influencers