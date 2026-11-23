23 nov. 2026 - 16:15 hrs.

Esta tarde en La Hora de Jugar, Francisco Puelles pudo conversar con la familia de la Miss Universo Chile, Dominga López, a quienes entrevistó con bastante holgura y permitió que ellas expresaran con total libertad cómo están viviendo este momento.

La primera en hablar fue Evelyn, madre de Dominga, quien aclaró que "estamos felices, estamos con el corazón, así, ya no puede estar más grande, estamos orgullosísimos de nuestra Dominga porque sentimos que lo ha hecho tan bien, ha sido tan profesional, tan dedicada, tan tierna con toda la gente".

"Creemos, conversábamos con mi grupo familiar, que andamos nueve mujeres, y decíamos que es como un extraterrestre la Dominga porque no entendemos cómo puede despertar; nosotros despertamos tipo 11 y ya la vemos en las redes... Siento que mi hija es una extraterrestre", comentó.

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Los sentimientos de la familia de Dominga López

En esa línea, Antonia, hermana de Dominga, explicó que la última vez que habló con ella la pudo sentir "súper tranquila; yo algo que he aprendido acá es en confiar en la Domi; uno se pone en sus zapatos y se pone muy nervioso porque yo siento que no podría hacer lo que ella hace, pero ella puede".

Asimismo, Antonia afirmó que Dominga sabe del revuelo que está causando en Puerto Rico, siendo esto algo que ella agradece mucho.

Por otra parte, Isidora, hermana de Dominga, aseveró que "yo me siento mamá de mis hermanos, comparto mucho el sentimiento de mi mamá, que es verla y decir cómo es capaz de hacer todo lo que ella hace... La Domi es una persona que, cuando se compromete con algo, lo lleva no solamente al 100%, sino al 200".

Dicho esto, la familia de Dominga explicó que no están cerca de ella hace bastante tiempo. Sin embargo, aprovechan cada salida del hotel para verla de lejos y que ella sepa que su familia está presente.

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