23 nov. 2026 - 12:00 hrs.

La cuenta regresiva para Miss Universo 2026 entra en su recta final y podrás seguir cada detalle de la competencia a través de Mega.

La jornada reunirá a cerca de 120 candidatas que buscarán avanzar en la competencia y quedarse con la corona. En una primera etapa, solo 30 concursantes conseguirán un lugar entre las semifinalistas.

Posteriormente, las participantes deberán demostrar su desplante en el desfile de trajes de baño para conseguir un cupo entre las 12 semifinalistas, quienes tendrán una nueva oportunidad de destacar con sus looks de gala. De ese grupo saldrán las cinco finalistas que competirán por convertirse en la próxima Miss Universo.

Mega

La cobertura de Mega contará con la conducción de Julio César Rodríguez, quien estará acompañado por un panel de expertos integrado por Edgardo Navarro, Carolina de Moras y Scarlette Hermosilla.

¿Cuándo y dónde ver la final del Miss Universo 2026 en Chile?

La final de Miss Universo 2026 se realizará el martes 24 de noviembre y podrá verse completamente en vivo por las pantallas de Mega y Mega.cl, inmediatamente después de Meganoticias Prime.

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