Con un vestido "azul galáctico": Dominga López desfiló con su traje de noche en Miss Universo en Puerto Rico
La segunda pasarela de las preliminares fue en traje de noche, donde Dominga López volvió a deslumbrar con un vestido lleno de pedrería y tonos azules, plateados y transparencias con inspiración del cielo nocturno.
El look estuvo marcado por una silueta ajustada con un escote en forma de corazón y corte sirena acompañado de un imponente collar estilo choker con colores a juego. Además, ella fue una de las que se atrevió a portar su banda nacional sobre el pecho.
Mientras caminaba en la pasarela, el presentador Jai Rodríguez señaló que "Dominga planea escribir libros sobre crecimiento personal y perseguir una carrera como cantante indie. Ella recimiente se presentó en el escenario del Festival Internacional de la Canción. Ella es Chile".Ir a la siguiente nota
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