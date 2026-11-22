22 nov. 2026 - 16:54 hrs.

Este domingo acompaña a Dominga López en su paso por las preliminares de Miss Universo en la señal de YouTube de Mega.

Con una transmisión en directo desde Puerto Rico, este 22 de noviembre se llevará a cabo el desfile de las candidatas en las categorías de traje de baño y vestido de noche, convirtiéndose en una nueva oportunidad para que la representante chilena brille sobre el escenario.

Comentando cada uno de los entretelones, el área digital de Mega tendrá a Paulina "Poli" Flores, María José Castro, más conocida como "Lady Ganga" y Geraldine González, Miss Universo Chile 2019, quienes harán un repaso por el desfile en traje típico que tuvo a Dominga López vestida como la Gaviota de Platino del Festival de Viña del Mar.

Instagram de @domin6a

¿A qué hora comienza la transmisión de las preliminares?

Este domingo 22 de noviembre, desde las 18:00 horas, apoya a Dominga López en la previa y el react de las preliminares de Miss Universo 2026, a través de nuestro canal de YouTube Mega Oficial.

Si quieres apoyarla, descarga la app MU Fan o participa directamente a través de la página web de Miss Universo, ingresa a la sección "Vote", busca Chile, selecciona a Dominga López y envía tu voto. ¡Tienes una votación gratis disponible!

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