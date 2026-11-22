22 nov. 2026 - 16:30 hrs.

Este domingo 22 de noviembre, el Miss Universo 2026 vivirá las preliminares que determinarán cuál de las 116 candidatas logra clasificar al Top 30 que estará en la final del certamen.

En la previa de esta decisiva instancia, Dominga López compartió en redes sociales el look con el cual buscará conquistar al jurado.

La representante nacional aparece utilizando una pieza larga y ajustada de tono gris plata, con un escote corazón estructurado estilo corsé.

En la cadera, el vestido se transforma en una cascada de flecos largos y fluidos que llegan hasta el suelo.

Todo lo complementó con una boina náutica de color azul, colocada de lado para aportar un aire retro y marítimo.

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Las preliminares están en Mega

Este domingo 22 de noviembre, desde las 19:20 horas, el canal de YouTube de Mega emitirá en vivo las preliminares del concurso.

La cobertura digital estará a cargo de Poli Flores, Lady Ganga y Geraldine González, quienes entregarán todos los detalles de esta importante etapa y acompañarán a los fanáticos de los concursos de belleza en el camino de Dominga López hacia la corona.

Mientras que la final de Miss Universo 2026 se podrá seguir en vivo por las pantallas de Mega. El canal transmitirá el certamen el próximo martes 24 de noviembre.

La transmisión comenzará después de Meganoticias Prime y contará con la conducción de Julio César Rodríguez, además de un panel de especialistas que comentará los distintos momentos de la competencia.

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