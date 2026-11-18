18 nov. 2026 - 12:00 hrs.

La cuenta regresiva para Miss Universo 2026 ya comenzó y Mega prepara una cobertura especial para acompañar a Dominga López en su camino hacia la corona.

La competencia de belleza más importante del mundo llegará a las pantallas el próximo martes 24 de noviembre, completamente en vivo y después de Meganoticias Prime.

La jornada estará marcada por la participación de cerca de 120 candidatas, quienes buscarán avanzar a la siguiente etapa del certamen. Tras sus presentaciones, solo 30 concursantes conseguirán un cupo entre las semifinalistas y continuarán en la competencia.

Mega

Así podrás seguir las preliminares de Miss Universo 2026

Pero la emoción comenzará antes de la transmisión televisiva. El domingo 22 de noviembre, desde las 19:20 horas, el canal de YouTube de Mega emitirá en vivo las preliminares del concurso.

En esta instancia, las candidatas se presentarán ante el jurado y buscarán destacar con sus presentaciones para conseguir una buena evaluación de cara a la gran competencia.

La cobertura digital estará a cargo de Poli Flores, Lady Ganga y Geraldine González, quienes entregarán todos los detalles de esta importante etapa y acompañarán a los fanáticos de los concursos de belleza en el camino de Dominga López hacia la corona.

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