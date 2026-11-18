Este domingo: Así podrás ver en Mega las preliminares de Miss Universo 2026 y apoyar a Dominga López
La cuenta regresiva para Miss Universo 2026 ya comenzó y Mega prepara una cobertura especial para acompañar a Dominga López en su camino hacia la corona.
La competencia de belleza más importante del mundo llegará a las pantallas el próximo martes 24 de noviembre, completamente en vivo y después de Meganoticias Prime.
La jornada estará marcada por la participación de cerca de 120 candidatas, quienes buscarán avanzar a la siguiente etapa del certamen. Tras sus presentaciones, solo 30 concursantes conseguirán un cupo entre las semifinalistas y continuarán en la competencia.
Así podrás seguir las preliminares de Miss Universo 2026
Pero la emoción comenzará antes de la transmisión televisiva. El domingo 22 de noviembre, desde las 19:20 horas, el canal de YouTube de Mega emitirá en vivo las preliminares del concurso.
En esta instancia, las candidatas se presentarán ante el jurado y buscarán destacar con sus presentaciones para conseguir una buena evaluación de cara a la gran competencia.Ir a la siguiente nota
La cobertura digital estará a cargo de Poli Flores, Lady Ganga y Geraldine González, quienes entregarán todos los detalles de esta importante etapa y acompañarán a los fanáticos de los concursos de belleza en el camino de Dominga López hacia la corona.
Leer más de