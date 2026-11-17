17 nov. 2026 - 17:25 hrs.

Cada vez falta menos para la final de Miss Universo 2026, que tendrá como representante de nuestro país a Dominga López.

Antes de la final del certamen, que se desarrollará el próximo martes 24 de noviembre, López protagonizó un entretenido momento junto a Lucía Piñeyro Lima, candidata de Uruguay, quien publicó un video en el que le pidió mostrar qué llevaba en su bolso.

¿Qué tiene Dominga López en su bolso?

Al comenzar a revisar sus pertenencias, Dominga reconoció que su bolso estaba un poco desordenado, por lo que decidió mostrar su contenido por secciones.

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Entre los primeros objetos que enseñó había fotografías personales que lleva para regalar a quienes se las soliciten. También mostró varios productos para tratar las picaduras de insectos, ya que es alérgica, además de la llave de su habitación de hotel, crema antibiótica, un cepillo y pasta dental.

La candidata chilena también lleva su documento de identidad, un cargador para el teléfono, focos de luz, una batería portátil y un par de lentes de sol, junto con un pequeño estuche para limpiarlos.

Uno de los elementos que llamó la atención fue un sujetador de silicona, que Dominga describió como indispensable para ella.

En cuanto a sus productos de belleza, mostró un neceser con maquillaje para retocarse, entre ellos productos para las cejas, polvos y delineador. A esto sumó su perfume (La Vie Est Belle Very Cherry), audífonos y toallitas desmaquillantes.

Finalmente, entre sus artículos personales también enseñó un regalo que recibió de Japón, bálsamo para los labios, toallitas húmedas, ibuprofeno y un pequeño kit con tijeras y otros implementos.

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