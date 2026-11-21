¡Apostó por el azul y transparencia! Dominga López deslumbra con elegante vestido en el Miss Universo 2026
Dominga López sigue deslumbrando en las actividades preparatorias para Miss Universo en Puerto Rico. La chilena ha sabido lucir de manera elegante, innovadora y muy representativa de Chile.
Durante el viernes, la representante nacional se presentó en una jornada para generar conciencia sobre el Alzheimer y el autismo.
Dominga López deslumbra
En la actividad, Dominga López lució un vestido donde destacó su silueta estructurada, el trabajo de pedrería y el juego de transparencia.
Se trató de un vestido azul de Lenin Villarroel con un diseño corte de sirena y escote palabra de honor, también conocido como strapless, en forma de corazón y con una abertura vertical sutil y profunda.
La parte superior mantenía un estilo corsé que marcaba la cintura, con una caída ceñida hasta las rodillas, donde se abren volantes y una cola fluida.
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