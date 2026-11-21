21 nov. 2026 - 13:02 hrs.

Dominga López sigue deslumbrando en las actividades preparatorias para Miss Universo en Puerto Rico. La chilena ha sabido lucir de manera elegante, innovadora y muy representativa de Chile.

Durante el viernes, la representante nacional se presentó en una jornada para generar conciencia sobre el Alzheimer y el autismo.

Dominga López deslumbra

En la actividad, Dominga López lució un vestido donde destacó su silueta estructurada, el trabajo de pedrería y el juego de transparencia.

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Se trató de un vestido azul de Lenin Villarroel con un diseño corte de sirena y escote palabra de honor, también conocido como strapless, en forma de corazón y con una abertura vertical sutil y profunda.

La parte superior mantenía un estilo corsé que marcaba la cintura, con una caída ceñida hasta las rodillas, donde se abren volantes y una cola fluida.

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