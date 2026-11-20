20 nov. 2026 - 10:40 hrs.

Durante su preparación para Miss Universo en Puerto Rico, Dominga López se ha destacado por su cuidado estilismo, lo que la ha posicionado entre las candidatas favoritas de los missólogos. Y esta mañana volvió a lucir impecable.



La representante chilena se lució con un conjunto de falda y top en tonos magenta con plumas, pedrería y transparencias, pero lo más destacado del look fue un tocado a juego con pesados colgantes que caían desde un cintillo.

1 Quiso unir el diseño puertorriqueño con la cultura indígena: Dominga López luce tocado en Miss Universo 2 "Es un amor": La inesperada confesión de Miss India sobre Dominga López en la previa del Miss Universo 3 ¡Apostó por el blanco! Dominga López deslumbra con elegante look en Miss Universo 2026 4 Dominga López necesita tu voto: Mira el paso a paso para apoyar a Chile en el Miss Universe 2026 5 ¿Quién es Dominga López? Conoce a la periodista y modelo que representará a Chile en Miss Universo 2026 Lo más visto de Miss Universo Chile

En su cuenta de Instagram, López hizo una conexión entre el tocado con piezas de joyería mapuche con los que se sintió identificada.

Instagram de @domin6a

"Boricua artistry meets Chilean roots (el arte puertorriqueño se encuentra con las raíces chilenas, en español)", comenzó.

"Hoy en este increíble look de Stella Nolasco. Cuando vi la pieza de cabeza me recordó muchísimo a un set de keltatuwe (collar) y chaway (aros) mapuche, así que nos pareció el look perfecto para unir el diseño puertorriqueño y la cultura indígena de Chile", señaló.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dominga López (@domin6a)

Las prendas son de la diseñadora puertorriqueña Stella Nolasco, que ya ha vestido a Dominga López con un delicado vestido naranja y un vestido en tonos plateados y celestes con los que se lució en una cena de gala con todas las candidatas.

Instagram de @missologouniversal

Cabe recordar que la competencia de Miss Universo se encuentra en su recta final. El pasado jueves 19, Dominga López tuvo su entrevista a puertas cerradas con el jurado del concurso, mientras que este sábado se presentará en el desfile de traje típico y el domingo será parte de la competencia preliminar en traje de baño y vestido de gala.

Todo sobre Miss Universo