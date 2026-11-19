19 nov. 2026 - 16:40 hrs.

A medida que avanza la competencia en el Miss Universo, no solo destacan las pasarelas y los deslumbrantes looks de las candidatas, sino también los lazos de amistad que se forman detrás de cámaras.

Así quedó demostrado en un reciente registro viralizado en redes sociales, donde Miss India dedicó emotivas palabras a la representante nacional, Dominga López.

Todo ocurrió durante una breve entrevista en plena concentración del concurso, cuando a Kaziah Liz Mejo, la candidata de India, le consultaron a quién le gustaría ver junto a ella en el ansiado Top 3 de la final. Sin dudarlo ni un segundo, su respuesta apuntó directamente hacia nuestro país.

El lazo entre Miss Universo Chile e India

"Tengo que decir Chile. Es mi compañera de cuarto y la quiero muchísimo", confesó con una gran sonrisa ante las cámaras.

Lejos de quedarse solo en un cumplido protocolar, la modelo profundizó en la estrecha relación que han construido durante estos días de intensas actividades, asegurando que existe una complicidad que el público no alcanza a percibir a través de las pantallas.

"Tenemos tantos pequeños momentos de conexión como compañeras de habitación que nadie ve en internet. Siempre estoy ahí para ella y ella siempre está ahí para mí. Es un verdadero amor", agregó, cerrando sus declaraciones con evidente cariño.

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