Atrapados 133 - Capítulo 62: Persecuciones y narcotráfico en Chile

15 nov. 2026 - 23:50 hrs.

Un nuevo capítulo de Atrapados 133 puso el foco en los riesgos que enfrentan quienes trabajan en seguridad comunitaria, mostrando la persecución de un sujeto que escapó de un control vehicular.

El episodio siguió a un patrullero de la Asociación de Municipios por la Seguridad Comunitaria, que buscaba al conductor luego de recibir información sobre su posible ubicación.

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Además, el programa abordó la problemática del narcotráfico en Chile, exponiendo las distintas formas en que opera este negocio ilegal, desde el ingreso de drogas por pasos fronterizos hasta su comercialización en las calles.

El capítulo también mostró cómo algunas bandas utilizan viviendas adaptadas como los conocidos narco-búnkers para almacenar y vender sustancias ilícitas.

Con imágenes de alto impacto y situaciones de tensión, Atrapados 133 volvió a poner sobre la mesa los desafíos de la seguridad y la lucha contra el narcotráfico en el país.

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