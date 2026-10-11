Atrapados 133: Luis Ugalde premia a los más "jugosos y pencas" con las "Esposas de Plata"

11 oct. 2026 - 23:30 hrs.

Conducido por Luis Ugalde, Atrapados 133 celebra sus 60 capítulos con una edición especial que promete risas, parodias y momentos cargados de humor irreverente. Para conmemorar este hito, el programa presenta los esperados Atrapados 133 Awards, una particular ceremonia de premiación.

Aprovechando que el lunes es feriado, el espacio reúne lo mejor de su estilo humorístico en una entrega que mezcla situaciones policiales, personajes extravagantes y una mirada satírica de la contingencia nacional. Todo, fiel al tono provocador que caracteriza al programa.

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La ceremonia incluye números de varieté y escenas de drama romántico, con diálogos absurdos y situaciones cotidianas llevadas al extremo. Las interpretaciones buscan sorprender al público con una combinación de humor popular y parodias sin filtro.

Los grandes "humoristas" también tienen su espacio en esta edición especial, donde las bromas subidas de tono y los comentarios inesperados forman parte de la competencia. Según adelanta el programa, la audiencia participó con sus votaciones para elegir a los ganadores de las ansiadas "Esposas de Plata".

Finalmente, los Atrapados 133 Awards presentan a sus dos finalistas en la categoría “Rápidos y Furiosos y Penka”, dando inicio a una premiación que se ríe de sí misma y lleva el sello irreverente de Atrapados 133. Una celebración especial para marcar sus 60 episodios junto a Luis Ugalde.

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