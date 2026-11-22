Atrapados 133 - Capítulo 63: Persecuciones, detenciones y fiscalizaciones en Santiago
En un nuevo capítulo de Atrapados 133, Luis Ugalde fue testigo de una serie de persecuciones policiales que se registraron en distintas comunas de la Región Metropolitana, procedimientos que terminaron con varios detenidos, entre ellos menores de edad, y que involucraron a Carabineros y funcionarios municipales.
Uno de los episodios ocurrió en Las Condes, donde un delincuente que habría estafado a un turista intentó escapar de funcionarios municipales. Durante la persecución, el sujeto llegó hasta las inmediaciones del río Mapocho y se lanzó al cauce, lo que obligó a desplegar un operativo de rescate junto a Bomberos.
Otro procedimiento tuvo lugar en San Miguel, luego de que patrullas ciudadanas acudieran a un llamado por el robo de una vivienda. Al advertir la presencia de los funcionarios, los sospechosos intentaron escapar, dando inicio a una persecución que terminó con la detención de tres personas: Dos hombres y una mujer. Uno de ellos era menor de edad.
En Puente Alto, en tanto, Carabineros persiguió a un sujeto que escapó de un control de identidad. Durante su huida, el individuo arrojó un banano que posteriormente fue revisado por los funcionarios, quienes encontraron un arma de fuego en su interior. El involucrado también era menor de edad.
La seguidilla de procedimientos incluyó, además, persecuciones a motochorros en La Florida y otras comunas de la capital. En uno de los casos, un seguimiento a más de 100 kilómetros por hora terminó cuando el motociclista abandonó el vehículo y continuó escapando a pie.
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