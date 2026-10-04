Atrapados 133 - Capítulo 57: Persecuciones, robos, procedimientos por VIF y hasta especial dedicatoria

04 oct. 2026 - 23:35 hrs.

En este capítulo de Atrapados 133, personal de la Municipalidad de Providencia y Carabineros protagonizó una intensa persecución contra una banda de delincuentes que realizaba un verdadero tour delictual por la comuna.

Durante el procedimiento, algunos de los sujetos escaparon a pie, mientras que otros huyeron a bordo de una camioneta sustraída. Sin embargo, todos fueron detenidos por los delitos de robo con intimidación y porte de arma de fuego.

Mientras que en La Cisterna, funcionarios municipales acudieron al llamado de una víctima de violencia intrafamiliar, luego de que su expareja intentara ingresar con un cuchillo a su domicilio. Previamente, el hombre le había enviado una serie de mensajes amenazándola.

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En Ñuñoa, en tanto, personal municipal y funcionarios de Carabineros persiguieron a un delincuente que, utilizando un arma cortopunzante, ingresó a robar a un domicilio y posteriormente escapó del lugar. El sujeto fue detenido por robo con intimidación.

Finalmente, en San Bernardo, uniformados debieron intervenir en una discusión entre dos familias, cuyos integrantes llegaron incluso a amenazarse de muerte.

Cabe destacar que este capítulo tuvo una especial dedicatoria a Cristopher Aguilera, suboficial mayor de Carabineros que fue asesinado mientras realizaba una fiscalización en la comuna de Lo Espejo.

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