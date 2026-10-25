Atrapados 133 - Capítulo 60: Una angustiosa persecución contra el tránsito
En un nuevo capítulo de Atrapados 133, el programa comenzó en La Florida, comuna en la que un inspector municipal realizó una persecución a un lanza vestido como delivery.
Durante varios kilómetros a lo largo de Vicuña Mackenna, el inspector no permitió que este delincuente lo adelantara más que unos cuantos metros. Sin embargo, la situación se volvió peligrosa cuando el motorista decidió continuar su escape contra el tránsito.
Gracias al apoyo de más unidades, finalmente lograron dar caza a este hombre sobre un puente peatonal al dejarlo sin salida.
El mejor amigo del hombre
Durante una fiscalización, efectivos de Carabineros detuvieron a un hombre prófugo por el delito de amenazas. Lo que no esperaban los policías es que la mascota del detenido, Pulpín, lo seguiría por varias cuadras, dispuesto a acompañarlo hasta el cuartel.
Para evitar que el perrito se perdiera o sufriera un accidente en la calle, la patrulla aprovechó para dejarlo en su casa mientras iban de camino a la unidad.
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