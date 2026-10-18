Atrapados 133 - Capítulo 59: Frenética persecución en Las Condes y más detenciones

18 oct. 2026 - 23:50 hrs.

En un nuevo capítulo de Atrapados 133, funcionarios municipales y Carabineros enfrentaron diversos procedimientos en Santiago, marcados por persecuciones de alto riesgo, robos de vehículos, prófugos de la justicia y detenciones por porte de armas.

Uno de los operativos más impactantes ocurrió en Las Condes, donde inspectores municipales siguieron a un vehículo sospechoso de participar en robos de automóviles.

Durante la huida, los ocupantes condujeron a más de 120 kilómetros por hora, circularon contra el tránsito y estuvieron a punto de atropellar a peatones y chocar con otros vehículos, incluido un furgón escolar. Finalmente, quedaron atrapados en un taco y fueron detenidos con apoyo de Carabineros.

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Prófugos y peligrosas detenciones

Otro procedimiento tuvo lugar en Cerrillos, donde inspectores municipales sorprendieron a un sujeto que intentaba robar escaleras desde un sitio eriazo.

El individuo trató de escapar por distintas salidas y se resistió a la detención, mientras algunas personas del sector intentaban defenderlo. Ante el aumento de la tensión, los funcionarios decidieron trasladarlo directamente a una comisaría por seguridad.

Más adelante, Carabineros detuvo a un hombre que se hacía pasar por otra persona durante un control de identidad. Al verificar sus antecedentes, descubrieron que mantenía una orden vigente por estafa y otras defraudaciones, además de registros por otros delitos.

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