Atrapados 133 - Capítulo 61: Una estafa por teléfono terminó en persecusión policial en Las Condes

08 nov. 2026 - 23:55 hrs.

En un nuevo capítulo de Atrapados 133, seguimos a una patrulla de seguridad ciudadana de San Miguel, que iba en persecución de unos delincuentes que escapaban en transporte público.

Precisamente, los funcionarios lograron detener la micro y bajaron a la banda de delincuentes, quienes se robaron varias bolsas de pañales de una farmacia y además eran solo adolescentes.

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Luego nos trasladamos hasta Las Condes, donde una mujer denunciaba que había recibido una llamada con una voz idéntica a su hijo que le decía que estaba detenido y que necesitaba dinero. Sin embargo, entregó mucha información y esto preocupó a los funcionarios municipales.

Atrapados 133 / MEGA

Entran a hogar de mujer

Y es que los funcionarios tenían sospechas de que podían ir a su hogar con la dirección que le entregó al estafador, lo que terminó ocurriendo y desató una persecución por las calles de Las Condes, hasta que fue atrapado.

Luego las cámaras llegaron hasta La Pintana, donde, en medio de un patrullaje, Carabineros descubrió a una pareja discutiendo. Sin embargo, ambos denunciaban que el otro le estaba robando, por lo que ambos fueron trasladados a una unidad policial.

En medio de este operativo, un sujeto que estaba en un hogar, que pensó que sería allanado, salió por los techos para escapar. Este error del hombre desató una persecución que terminó con su captura.

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