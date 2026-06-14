Funcionarios municipales lo darán todo por la seguridad: Mira un avance de Atrapados 133

14 jun. 2026 - 18:38 hrs.

En el avance de Atrapados 133, funcionarios públicos se desplegarán en distintas situaciones de alto riesgo, decididos a hacer todo lo posible por contener hechos delictuales en la ciudad.

Uno de los momentos más impactantes muestra a un sujeto que, en su intento por evadir un control policial, atropella a un funcionario, generando una persecución inmediata.

En el capítulo, se observa a funcionarios municipales movilizándose en motocicleta por distintos puntos de Santiago, siguiendo el rastro de un vehículo robado que circula a toda velocidad.

La persecución se intensifica a medida que el auto es rastreado por la ciudad, mientras los equipos en terreno coordinan su cierre para lograr interceptarlo.

Finalmente, el avance cierra mostrando que los funcionarios consiguen alcanzar a los ocupantes del vehículo, anticipando una intervención decisiva en medio de la tensión. No te pierdas Atrapados 133, esta noche.

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