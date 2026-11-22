"Dominga López, Chile": Así fue la presentación inicial de nuestra candidata en la preliminar de Miss Universo
Las preliminares de Miss Universo ya comenzaron y las primeras candidatas hicieron su presentación inicial, dando su nombre y el del país al que representan.
Dominga López estuvo entre los primeros grupos que pasaron al escenario y vestida de un plateado despampanente, desató aplausos en el estudio de Mega, donde se analiza el minuto a minuto de esta etapa.
La chilena pasó con las candidatas de Canadá, Islas Caimán, China, Colombia y Costa Rica.Ir a la siguiente nota
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