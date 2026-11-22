22 nov. 2026 - 20:15 hrs.

Las preliminares de Miss Universo ya comenzaron y las primeras candidatas hicieron su presentación inicial, dando su nombre y el del país al que representan.

Dominga López estuvo entre los primeros grupos que pasaron al escenario y vestida de un plateado despampanente, desató aplausos en el estudio de Mega, donde se analiza el minuto a minuto de esta etapa.

La chilena pasó con las candidatas de Canadá, Islas Caimán, China, Colombia y Costa Rica.

Miss Universo 2026

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