22 nov. 2026 - 19:35 hrs.

El pasado sábado fue el desfile en traje típico de Miss Universo, que tuvo a Dominga López reinterpretando uno de los mayores símbolos pop del país: la Gaviota de Platino del Festival de Viña del Mar.

En la previa a las preliminares del certamen de belleza, "Poli" Flores, Lady Ganga y Geraldine González hicieron una minuciosa revisión de la pasarela y aplaudieron la propuesta futurista de la candidata chilena, que logró diferenciarse de las otras misses con un look metalizado y en transparencias.

"Ahí apareció nuestra Dominga López con la Gaviota de Platino. Ella hace un semi reveal y nos abre la Lira y la Gaviota y nos deja ver su hermoso rostro donde innova porque tiene una cola y pelo largo", señaló Lady Ganga.

Miss Universo 2026

De hecho, López portó un trofeo original que fue prestado especialmente para esta ocasión por la alcaldesa Macarena Ripamonti.

Las referencias del traje

En su cuenta de redes sociales, Dominga López reveló cuáles fueron las inspiraciones para su traje con dos imágenes: el traje robot de Thierry Mugler del año 1995 y que los cinéfilos podrán recordar de la premiere de Dune 2 cuando lo utilizó Zendaya durante la promoción de la película; la segunda referencia es la película Metrópolis de 1927.

"Fue hecho por Joshuan Aponte, diseñador puertorriqueño, que no solamente vistió a nuestra candidata, sino también a la local puertorriqueña que está llevándose a cabo allá en Miss Universo", agregó Geraldine González.

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