22 nov. 2026 - 18:50 hrs.

Dominga López ya participó en algunas instancias de la competencia de Miss Universo, como el desfile en traje típico y una entrevista a puertas cerradas con los miembros del jurado el pasado 19 de noviembre.

En este último punto, causa curiosidad qué es lo que le preguntan a las candidatas y alguien que tiene experiencia de sobra en el concurso es Geraldine González, quien representó a nuestro país en la edición de 2019.

"Yo creo que tienen que pensarlo como una entrevista de trabajo. Es como tú te estuvieses presentando por primera vez al empleador. Básicamente, le estás tirando tu CV, pero te hacen preguntas sobre tu historia de vida, qué proyecto social llevas adelante, cuáles son las causas sociales, qué es lo que la mueve, por qué eligió periodismo en el caso de Dominga, porque ella actualmente está cursando la la carrera, ella es viñamarina".

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"Depende mucho de cómo cada una maneje los nervios con el trabajo psicológico del equipo, y en eso yo creo que Dominga habrá estado muy bien porque comunicacionalmente ella se se maneja", agregó.

La elocuencia de Dominga López ha sido uno de los sellos desde que competía por la corona en Chile y durante los días de concentración, nuestra reina dio varias entrevistas en las que se desenvolvió con seguridad.

"Cada vez que la he visto en intervenciones con Telemundo, con diferentes medios de de comunicación, cada cosa que le preguntan, Dominga contesta, y, de verdad, si ella llegase a clasificar y le pasan el micrófono, tiene altas probabilidades de ganar", cerró.

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