"No pierda su esencia": Inna Moll se despide de la corona del Miss Universo Chile con emotivo mensaje
Toda buena historia, merece un gran final. Por lo mismo, la Miss Universo Chile 2025, Inna Moll, repasó su historia e hizo presencia en este evento para entregar la corona que llevó durante un año.
Vestida con un traje lleno de joyas y piedras preciosas, la modelo nacional que se adjudicó el título durante el 2025 llegó hasta la pasarela del Miss Universo Chile 2026 para realizar su último desfile con el título y corona sobre ella.
Visiblemente emocionada, el público halagó y aplaudió a Inna Moll, quien contestó a ellos con el mismo amor que siempre le han entregado.
Inna Moll en el Miss Universo Chile 2026
Precisamente, la reina de belleza llegó a este escenario con mucha emoción, expresando que este ha sido un año muy especial para ella que le ha servido para encontrarse a sí misma.Ir a la siguiente nota
Por lo mismo, recalcó que la corona va para alguna de estas maravillosas mujeres, pero las experiencias siempre van a quedar con ella. "Más apasionada por la vida y con ganas de comerse el mundo", afirmó.
"A la siguiente maravilla, que no pierda su esencia y de lo mejor por nuestro país", cerró.
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