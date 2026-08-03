"No pierda su esencia": Inna Moll se despide de la corona del Miss Universo Chile con emotivo mensaje

  • Por Matías Rivera

Toda buena historia, merece un gran final. Por lo mismo, la Miss Universo Chile 2025, Inna Moll, repasó su historia e hizo presencia en este evento para entregar la corona que llevó durante un año. 

Vestida con un traje lleno de joyas y piedras preciosas, la modelo nacional que se adjudicó el título durante el 2025 llegó hasta la pasarela del Miss Universo Chile 2026 para realizar su último desfile con el título y corona sobre ella. 

Lo más visto de Miss Universo Chile

Visiblemente emocionada, el público halagó y aplaudió a Inna Moll, quien contestó a ellos con el mismo amor que siempre le han entregado. 

Inna Moll
MEGA

Inna Moll en el Miss Universo Chile 2026

Precisamente, la reina de belleza llegó a este escenario con mucha emoción, expresando que este ha sido un año muy especial para ella que le ha servido para encontrarse a sí misma. 

Ir a la siguiente nota

Por lo mismo, recalcó que la corona va para alguna de estas maravillosas mujeres, pero las experiencias siempre van a quedar con ella. "Más apasionada por la vida y con ganas de comerse el mundo", afirmó.

"A la siguiente maravilla, que no pierda su esencia y de lo mejor por nuestro país", cerró.  

Todo sobre Miss Universo Chile

Leer más de