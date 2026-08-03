"No pierda su esencia": Inna Moll se despide de la corona del Miss Universo Chile con emotivo mensaje

03 ag. 2026 - 01:09 hrs.

Toda buena historia, merece un gran final. Por lo mismo, la Miss Universo Chile 2025, Inna Moll, repasó su historia e hizo presencia en este evento para entregar la corona que llevó durante un año.

Vestida con un traje lleno de joyas y piedras preciosas, la modelo nacional que se adjudicó el título durante el 2025 llegó hasta la pasarela del Miss Universo Chile 2026 para realizar su último desfile con el título y corona sobre ella.

Visiblemente emocionada, el público halagó y aplaudió a Inna Moll, quien contestó a ellos con el mismo amor que siempre le han entregado.

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Inna Moll en el Miss Universo Chile 2026

Precisamente, la reina de belleza llegó a este escenario con mucha emoción, expresando que este ha sido un año muy especial para ella que le ha servido para encontrarse a sí misma.

Por lo mismo, recalcó que la corona va para alguna de estas maravillosas mujeres, pero las experiencias siempre van a quedar con ella. "Más apasionada por la vida y con ganas de comerse el mundo", afirmó.

"A la siguiente maravilla, que no pierda su esencia y de lo mejor por nuestro país", cerró.

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