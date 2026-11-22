22 nov. 2026 - 20:37 hrs.

Las preliminares de Miss Universo 2026 comenzaron con el desfile en traje de baño de las candidatas y en el que la chilena Dominga López se presentó ante una ovación del público con una pasarela segura.

Con un bikini en tonos azules y adornos plateados, nuestra reina jugó con una ligera capa y un look en el que lució su característica melena corta.

Los presentadores de la noche, Jai Rodríguez y la Miss Universo 2001, Denise Quiñones, hicieron una breve descripción: "Dominga financió su propia educación. Es una mujer independiente de 25 años que se graduó con el mejor promedio en la carrera de periodismo de su universidad. Ella es Chile".

Miss Universo 2026

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